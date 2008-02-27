В основе MTC классическая потрендовая стратегия и двуслойная нейросеть, обучемая входить в рынок против тренда.

Эта торговая механизированная система предназначена для работы по валютной паре eur/usd на часовом графике. Отличные результаты.

Индикатор дневных пивот уровней с точным и информативным отображением на графике.