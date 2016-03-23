CodeBaseKategorien
MTF BB-Squeeze - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: FX Sniper, Keris2112

Indikator BB-Squeeze. Die veränderte Version. Für das Funktionieren wird der Indikator bbsqueeze benötigt. Siehe Forum.

Indikator MTF BB-Squeeze

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7916

