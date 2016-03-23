Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MTF BB-Squeeze - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: FX Sniper, Keris2112
Indikator BB-Squeeze. Die veränderte Version. Für das Funktionieren wird der Indikator bbsqueeze benötigt. Siehe Forum.
Indikator MTF BB-Squeeze
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7916
Indikator Impulse CD
Indikator Impulse CD, eine Erweiterung des Impulse-Ansatzes.Trading Comments
Commentary on behalf of Exponential Moving Average.