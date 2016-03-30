コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AUTO_STOP_REVERS - MetaTrader 4のためのインディケータ

dektec | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
919
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

トレンドの強さによる自動制御を持つパラボリックです。トレンドの強さはADXで判断されます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7890

buy_sell buy_sell

トレンドインジケータです。建物の角のように簡単です。

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

インディケータChande & Kroll's Stopの修正版です。ChandelierStops_v1は、Chande & Kroll's Stopに似ていますが、ちょっとそれより面白いと思います。

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

最も頼もしいEAです。EUR/USD 1H

Level Trading Level Trading

デイトレードにおすすめの売買システムです。