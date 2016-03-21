CodeBaseKategorien
Indikatoren

AUTO_STOP_REVERS - Indikator für den MetaTrader 4

dektec
Ansichten:
917
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Er ist eine Art Parabolic Indikator mit einer automatischen Regelung durch die Intensität des Trends. Der ADX bestimmt die "Intensität" des Trends.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7890

