AUTO_STOP_REVERS - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 917
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Er ist eine Art Parabolic Indikator mit einer automatischen Regelung durch die Intensität des Trends. Der ADX bestimmt die "Intensität" des Trends.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7890
