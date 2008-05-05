请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
AUTO_STOP_REVERS - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 6044
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7890
FFS_CrossTiming
指标 FFS CrossTiming。显示 cros相关柱的全部趋势。详细信息请查看指标代码。J. F. Ehlers的重心（Center of Gravity）
重心是种振荡器由 John F. Ehlers 创建并在股票和商业杂志上发表 (May 2002)。
MTF_ChandelierStops_60min
指标ChandelierStops的另外一个版本。与指标ChandelierStops_v1一起运行。Percentage Price Oscillator (PPO)
Percentage Price Oscillator 指标能够更加准确地显示价格和震荡值之间的差距。该指标更加准确地强调价格值，速度更快。