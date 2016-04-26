CodeBaseSeções
Indicadores

AUTO_STOP_REVERS - indicador para MetaTrader 4

dektec | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
932
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Parabolic com um elemento auto-regulador, dependendo da intensidade da tendência. A "intensidade" da tendência determina o ADX.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7890

