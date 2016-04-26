Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AUTO_STOP_REVERS - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 932
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Parabolic com um elemento auto-regulador, dependendo da intensidade da tendência. A "intensidade" da tendência determina o ADX.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7890
buy_sell
Indicador de tendência Simples como um canto da casaChandelierStops_v1
Versão modificada do indicador Chande & Kroll's Stop. O autor considera que ChandelierStops_v1 são muito parecidas e, ao mesmo tempo, têm melhor aparência do que Chande & Kroll's Stop.
20/200 expert v 4.2 AntS
O conselheiro mais confiável. EUR/USD 1HLevel Trading
Sistema de negociação intradiária.