CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ChandelierStops_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
802
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: igorad



Veränderte Version des Chande & Kroll's Stop Indikators. Der Autor erachtet, dass der ChandelierStops_v1 ihm sehr ähnlich ist aber besser aussieht als der Chande & Kroll's Stop.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7888

Chande Kroll Stop_v1 Chande Kroll Stop_v1

Chande Kroll Stop_v1 Indikator.

Chande QStick v1 Chande QStick v1

Der Indikator QStick berechnet einen einfachen n-Perioden gleitenden Durchschnitt von der Differenzen der Schluss- und Eröffnungs-Kurse.

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

Ein veränderter Parabolic Indikator. Er passt die Ein-/Ausstiegs Punkte gemäß der Marktsituation an.

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

Der verlässlichste Expert Adviser. EUR/USD 1H