コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ChandelierStops_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1072
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

制作者: igorad



インディケータChande & Kroll's Stopの修正版です。ChandelierStops_v1は、Chande & Kroll's Stopに似ていますが、ちょっとそれより面白いと思います。




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7888

Chande Kroll Stop_v1 Chande Kroll Stop_v1

インディケータ Chande Kroll Stop_v1

Chande QStick v1 Chande QStick v1

インディケータQStickは、始値と終値の差の幅のn期間単純移動平均を表します。

buy_sell buy_sell

トレンドインジケータです。建物の角のように簡単です。

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

修正されたパラボリックです。相場の状態によって、エントリーとエグジットのポイントを設定します。