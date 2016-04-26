CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ChandelierStops_v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
842
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: igorad



Versão modificada do indicador Chande & Kroll's Stop. O autor considera que ChandelierStops_v1 são muito parecidas e, ao mesmo tempo, têm melhor aparência do que Chande & Kroll's Stop.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7888

Chande Kroll Stop_v1 Chande Kroll Stop_v1

Indicador Chande Kroll Stop_v1.

Chande QStick v1 Chande QStick v1

O indicador QStick é uma média móvel simples de período n para diferenciar preços de abertura e fechamento

buy_sell buy_sell

Indicador de tendência Simples como um canto da casa

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

Parabólica modificada. Dependendo do estado do mercado, reajusta os pontos de entrada e de saída