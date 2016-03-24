コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CandlesticksCW - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者: CandlesticksBW

CandlesticksBWをベースにしたインディケータです。このインディケータは、ビル・ウィリアムスが考案した通り、ローソク足を別の色に染めます。

 白い色と黒い色の2種類がチャートに使われます。

  

このインディケータでは、ローソク足がAOヒストグラムとACヒストグラムの一致する色に染められます。

そうしなければ、ローソク足が黒く染められます。

インディケータには、黒いローソク足と白いローソク足を区別する可能性が追加されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7861

