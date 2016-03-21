Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RZI - Indikator für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Dieser Indikator prüft das Zusammenwirken von aggressiven und vorsichtigen Akteuren (hoch und niedrig).
Natürlich kann den Umkehrpunkten dieses Indikators im höheren Maße vertraut werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7860
