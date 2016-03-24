無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RZI - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 990
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7860
Graal-Crossmuvingi
エキスパートアドバイザ Graal-Crossmuvingi。MAとMomentumインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。Adaptosctry
インディケータ Adaptosctry。インディケータFATLとともにだけ動作します。
CandlesticksCW
CandlesticksBWをベースにしたインディケータです。このインディケータは、ビル・ウィリアムスが考案した通り、ローソク足を別の色に染めます。白い色と黒い色の2種類がチャートに使われます。Roboost v1
Roboost is an EA for MetaTrader 4 trading using several half-scalping and traditional trade management techniques. It shall work on different pairs and TF. Target is H1 for major pairs.