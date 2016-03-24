コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RZI - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
990
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
RZI.mq4 (2.39 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
詳細:

このインジケータは、大胆な投資家と注意深い投資家協調行動だけ考慮します。

それで、これの転換パターンは他よりも信頼できます。


画像:

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7860

