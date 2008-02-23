CodeBaseРазделы
Индикаторы

RZI - индикатор для MetaTrader 4

dektec
Рейтинг:
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор учитывает только согласованные движения агрессивных и осторожных игроков (high и low).

Естественно, разворотным фигурам данного индикатора больше доверия.


Картинка:

buy_sell buy_sell

