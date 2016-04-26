Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RZI - indicador para MetaTrader 4
843
Descrição:
O indicador leva em conta apenas movimentos concertados de jogadores agressivos e cuidadosos (high e low).
Naturalmente, as figuras pivô deste indicador são mais confiáveis.
