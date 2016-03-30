CodeBaseSecciones
i4 Pivot_v1 - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
830
Ranking:
(2)
Publicado:
i4_pivot_v1.mq4 (3.98 KB) ver
Autor: goldenlion@ukr.net

Indicador i4 Pivot_v1.

Formulas:

P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;

R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;

R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;

R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7839

