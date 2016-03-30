Mira cómo descargar robots gratis
Autor: goldenlion@ukr.net
Indicador i4 Pivot_v1.
Formulas:
P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;
R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;
R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;
R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7839
