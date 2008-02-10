代码库部分
i4 Pivot_v1 - MetaTrader 4脚本

作者: goldenlion@ukr.net

i4 Pivot_v1指标。

公式:

P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;

R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;

R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;

R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7839

