作者: goldenlion@ukr.net
i4 Pivot_v1指标。
公式:
P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;
R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;
R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;
R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7839
