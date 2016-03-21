



Autor: goldenlion@ukr.neti4 Pivot_v1 Indikator.P = (Vortags_high + Vortags_low + Vortags_close + Vortags_close) / 4;R1 = P + P - Vortags_low;S1 = P + P - Vortags_high;R2 = P + Vortags_high - Vortags_low;S2 = P - Vortags_high + Vortags_low;R3 = P + P - Vortags_low - Vortags_low + Vortags_high;S3 = P + P - Vortags_high - Vortags_high + Vortags_low;