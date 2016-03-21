Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i4 Pivot_v1 - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: goldenlion@ukr.net
i4 Pivot_v1 Indikator.
Formeln:
P = (Vortags_high + Vortags_low + Vortags_close + Vortags_close) / 4;
R1 = P + P - Vortags_low;
S1 = P + P - Vortags_high;
R2 = P + Vortags_high - Vortags_low;
S2 = P - Vortags_high + Vortags_low;
R3 = P + P - Vortags_low - Vortags_low + Vortags_high;
S3 = P + P - Vortags_high - Vortags_high + Vortags_low;
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7839
