コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i4 Pivot_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
686
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: goldenlion@ukr.net

インディケータ i4 Pivot_v1

計算:

P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;

R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;

R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;

R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7839

Index Dollar Index Dollar

このインディケータは、チャート上にドルインデックスを表示します。チャート分析を簡単にするインディケータです。

Heiken Ashi Heiken Ashi

平均足をベースにしたカスタムインジケータの実施例です。

i - SKB-F i - SKB-F

インディケータ i-SKB-F

i-Pass Lev CCI_v.1.2 i-Pass Lev CCI_v.1.2

インディケータ i-Pass Lev CCI_v.1.2