i4 Pivot_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: goldenlion@ukr.net
インディケータ i4 Pivot_v1
計算:
P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;
R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;
R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;
R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7839
インディケータ i-Pass Lev CCI_v.1.2