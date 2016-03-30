



Autor: ZmiukaEl indicador dibuja el índice del dólar en el gráfico para facilitar el análisis de los gráficos. Dibuja el índice del dólar DXY directamente en el gráfico. Es una cosa sumamente cómoda e imprescindible cuando se analizan rápidamente los pares principales de dólar y se evalúan las tendencias de a muy corto plazo dentro del día.