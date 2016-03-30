Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Index Dollar - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 964
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Zmiuka
El indicador dibuja el índice del dólar en el gráfico para facilitar el análisis de los gráficos. Dibuja el índice del dólar DXY directamente en el gráfico. Es una cosa sumamente cómoda e imprescindible cuando se analizan rápidamente los pares principales de dólar y se evalúan las tendencias de a muy corto plazo dentro del día.
El indicador dibuja el índice del dólar en el gráfico para facilitar el análisis de los gráficos. Dibuja el índice del dólar DXY directamente en el gráfico. Es una cosa sumamente cómoda e imprescindible cuando se analizan rápidamente los pares principales de dólar y se evalúan las tendencias de a muy corto plazo dentro del día.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7836
Heiken Ashi
Ejemplo de implementación del indicador personalizado usando el método Heiken Ashi.Flatter_V1
Este script coloca las órdenes Stop. Las órdenes se colocan a base de High(variable Hi) y Low(variable Lo) que se indican en las variables personalizadas.
i4 Pivot_v1
Indicador i4 Pivot_v1.i - SKB-F
Indicador i-SKB-F.