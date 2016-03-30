CodeBaseSecciones
Indicadores

Heiken Ashi - indicador para MetaTrader 4

Heiken_Ashi.mq4 (4.81 KB) ver
Ejemplo de implementación del indicador personalizado usando el método Heiken Ashi. El indicador Heiken Ashi se muestra con velas de diferentes colores.

Heiken Ashi

Se recomienda ocultar la visualización del gráfico inicial mediante la colocación de los siguientes parámetros:

  • mostrar el gráfico como una línea
  • el color del gráfico coincide con el color del fondo
  • la opción “Gráfico en primer plano” está desactivada (menú “Gráficos” -> “Propiedades...” o la tecla F8, la pestaña “Common”)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7835

