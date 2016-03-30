Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Heiken Ashi - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 7806
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Ejemplo de implementación del indicador personalizado usando el método Heiken Ashi. El indicador Heiken Ashi se muestra con velas de diferentes colores.
Heiken Ashi
Se recomienda ocultar la visualización del gráfico inicial mediante la colocación de los siguientes parámetros:
- mostrar el gráfico como una línea
- el color del gráfico coincide con el color del fondo
- la opción “Gráfico en primer plano” está desactivada (menú “Gráficos” -> “Propiedades...” o la tecla F8, la pestaña “Common”)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7835
Este script coloca las órdenes Stop. Las órdenes se colocan a base de High(variable Hi) y Low(variable Lo) que se indican en las variables personalizadas.Indexes_v4
Indicador Indexes_v4. Muestra el carácter del movimiento de dos o más índices en el mismo gráfico.
El indicador dibuja el índice del dólar en el gráfico. El indicador está ideado para facilitar el análisis de los gráficos.i4 Pivot_v1
Indicador i4 Pivot_v1.