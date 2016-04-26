Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i4 Pivot_v1 - indicador para MetaTrader 4
Indicador i4 Pivot_v1.
Formulas:
P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;
R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;
R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;
R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7839
