CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i4 Pivot_v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
742
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor
Indicador i4 Pivot_v1.

Formulas:

P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + yesterday_close) / 4;

R1 = P + P - yesterday_low;
S1 = P + P - yesterday_high;

R2 = P + yesterday_high - yesterday_low;
S2 = P - yesterday_high + yesterday_low;

R3 = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;
S3 = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7839

Index Dollar Index Dollar

O indicador desenha o índice do dólar num gráfico. O indicador é utilizado para facilitar a análise de gráficos.

Heiken Ashi Heiken Ashi

Exemplo para implementar um indicador personalizado usando o método Heiken Ashi.

i - SKB-F i - SKB-F

Indicador i-SKB-F.

i-Pass Lev CCI_v.1.2 i-Pass Lev CCI_v.1.2

Indicador i-Pass Lev CCI_v.1.2.