Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fib SR - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1145
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Eli hayun
Indicador Fib SR.
Indicador Fib SR.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7798
ZigZag
ZigZag realiza el seguimiento y la conexión de los puntos del gráfico; la distancia entre estos puntos es igual o más que el porcentaje especificado para la escala del precio.Auto Trade (RSI)
This is my first expert totally based on RSI.
СwlxBW5Zone
Indicador сwlxBW5Zone.Accumulation Distribution
El indicador de Acumulación/Distribución (Accumulation/Distribution, A/D) se determina con el cambio del precio y volumen.