CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fib SR - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1062
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Eli hayun

Indicador Fib SR.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7798

Din Fibo Next Din Fibo Next

Indicador Din Fibo Next. Mostra o canal.

Pivot RS Session Pivot RS Session

Indicador Pivot RS Session. Mostra sessões.

СwlxBW5Zone СwlxBW5Zone

Indicador сwlxBW5Zone.

Accumulation Distribution Accumulation Distribution

O Indicador de Acumulação/Distribuição (Accumulation/Distribution, A/D) é determinado pelas alterações de preço e volume.