Indicadores

СwlxBW5Zone - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
841
Ranking:
(5)
Publicado:
wlxBW5Zone.mq4 (3.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: B.Williams, coding wellx

Indicador сwlxBW5Zone.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7799

