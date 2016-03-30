El indicador técnico de Acumulación/Distribución (Accumulation/Distribution, A/D) se determina con el cambio del precio y volumen.

El volumen actúa como coeficiente de peso cuando se cambia el precio: cuanto más alto sea el coeficiente (volumen), la aportación del cambio del precio (durante este intervalo) en el valor del indicador será más importante.

Accumulation/Distribution, A/D



Prácticamente, este indicador es la versión del indicador más conocido Balance de Volúmenes "On Balance Volume". Los dos se utilizan para confirmar los cambios de precios a través de la medición del volumen correspondiente de ventas.



El crecimiento del indicador Accumulation/Distribution (A/D) significa la acumulación (compra) de títulos puesto que la mayor parte del volumen está relacionada con el movimiento alcista de los precios. Cuando el indicador baja, eso significa la distribución (venta) de los títulos puesto que la mayor parte del volumen está relacionada con el movimiento bajista de los precios.

La divergencia entre el indicador Accumulation/Distribution y el precio del instrumento financiero indica en el futuro cambio de precios. Normalmente, en caso de la divergencia, la tendencia de precios se cambia en la dirección del movimiento del indicador. Es decir, si el indicador sube y el precio baja, se puede esperar la reversa de precios.



Al valor actual acumulado se le suma o se resta una determinada parte del volumen diario. Cuanto más cerca esté el precio del cierre al máximo del día, la parte sumada será más alta. Cuanto más cerca esté el precio del cierre al mínimo del día, la parte restada será más alta. Si el precio del cierre se encuentra justo entre el máximo y mínimo, el valor del indicador no se cambia. A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)



Donde:

A/D(i) — valor del indicador de Acumulación/Distribución para la barra actual;

CLOSE(i) — precio del cierre de la barra;

LOW(i) — precio mínimo de la barra;

HIGH(i) — precio máximo de la barra;

VOLUME(i) — volumen;

A/D(i-1) — valor del indicador de Acumulación/Distribución para la barra anterior.



Descripción del indicador técnico

La descripción detallada de Accumulation/Distribution está disponible en la sección Análisis técnico: Accumulation Distribution