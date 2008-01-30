CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fib SR - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3978
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Автор: Eli hayun

Индикатор Fib SR.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7798

СwlxBW5Zone СwlxBW5Zone

Индикатор сwlxBW5Zone.

Ang Autoch HL.v1 Ang Autoch HL.v1

Индикатор Ang Autoch HL.v1. Рисует канал.

Din Fibo Next Din Fibo Next

Индикатор Din Fibo Next. Показывает канал.

Pivot RS Session Pivot RS Session

Индикатор Pivot RS Session. Показывает сессии.