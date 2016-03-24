コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fib SR - MetaTrader 4のためのインディケータ

Fib_SR.mq4 (3.42 KB) ビュー
制作者: Eli hayun

インディケータ Fib SR


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7798

