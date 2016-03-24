コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FX5 Divergence - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1066
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: FX5

インディケータFX5 Divergence。インディケータDivergenceの改良版です。




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7768

Impulse MACD Impulse MACD

正統でない設計法を表すインディケータImpulse MACDです。怠惰から生まれるものの一つです。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセラレーターオシレーター（英：Acceleration/Deceleration Oscillator,AC）は、相場の動きの加速度と減速度を測ります。

Commodity Channel Index, CCI Commodity Channel Index, CCI

商品チャネル指数 (英：Commodity Channel Index,CCI) は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。

KLines KLines

インディケータKLines