FX5 Divergence - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10934
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: FX5
Индикатор FX5 Divergence. Еще одна версия индикатора Divergence.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7768
