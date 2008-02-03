CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FX5 Divergence - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10934
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: FX5

Индикатор FX5 Divergence. Еще одна версия индикатора Divergence.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7768

StoneAxe_x4x StoneAxe_x4x

Индикатор StoneAxe_x4x.

Simply MA wrong Simply MA wrong

Индикатор Simply MA wrong.

KLines KLines

Индикатор KLines.

Darvas Boxes Darvas Boxes

Индикатор показывает канал.