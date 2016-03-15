CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Filtro de línea de tendencia instantánea - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1571
Ranking:
(9)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Luis Guilherme Damiani

Es como Cruce de MA pero este indicador muestra una señal más válida. La señal de Compra y Venta aparece cuando se cruzan unos con otros.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7759

Fractal dimension Fractal dimension

Este indicador no muestra la dirección de la tendencia, sino que muestra si el mercado está en tendencia o en volatilidad... podrá encontrar una explicación más detallada en la fuente de los indicadores.

Camarilla AlertwFibs Camarilla AlertwFibs

Este indicador muestra las líneas de apoyo y resistencia.

NRTR NRTR

Una variación del indicador de reversión bien conocido de Nick Rypock.

Oscilador de Chaikin Oscilador de Chaikin

Oscilador de Chaikin (CHO). Basado en el libro de Eric. L. Nyman Malaya entsiklopedia treidera (La pequeña enciclopedia del Tráder)