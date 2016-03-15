Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NRTR - indicador para MetaTrader 4
Normalmente, los autores de los indicadores de este tipo utilizan sólo el actual soporte de líneas de tendencia. Sin embargo, tuve que añadir líneas de resistencia durante la depuración. Esto dio lugar a algo que realmente me gustaba: los 'escalones' obtenidos tenían grosor. Este grosor se llama 'ladrillo' en mis otras versiones. Esto puede ser útil para el cálculo del tamaño en puntos de parada.
Hay 1 millón de métodos de aplicación de este indicador, y también maneras de modificarlo. Esta versión mostrada la considero básica. Además, las versiones de este indicador utilizadas ya en MT 3 (y luego traducidas al МТ 4) contienen un error que dio lugar al re-dibujo del indicador en el historial. Esta versión actual no tiene ningún error.
La estructura de bloque y la transparencia del algoritmo (como la mínima documentación necesaria) permitan modificarlo fácilmente según sus necesidades.
