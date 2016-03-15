CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Camarilla AlertwFibs - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
877
Ranking:
(2)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: MrPip

Este indicador muestra las líneas de apoyo y resistencia.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7757

TC TradeChannel TC TradeChannel

Un sistema de comercio en el canal de precio basado en el contragolpe

Volatilidad Media Volatilidad Media

El script realiza el cálculo de la volatilidad promedio del símbolo en el intervalo especificado.

Fractal dimension Fractal dimension

Este indicador no muestra la dirección de la tendencia, sino que muestra si el mercado está en tendencia o en volatilidad... podrá encontrar una explicación más detallada en la fuente de los indicadores.

Filtro de línea de tendencia instantánea Filtro de línea de tendencia instantánea

Es como Cruce de MA pero este indicador muestra una señal más válida. La señal de Compra y Venta aparece cuando se cruzan unos con otros.