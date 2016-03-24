インディケータCamarilla AlertwFibsは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。

インディケータFractal dimensionは、相場のボラティリティを判断します。

有名なインジケータのバージョンの一つです。このサイトに触発されました。: konkop.narod.ru

チャイキンオシレーター (英：Chaikin Oscillator,CHO) です。エリック・L・ナイマンの著書「小さなトレーダーの百科事典」に触発されたものです。