Instantaneous Trendline Filter - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1122
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor: Luis Guilherme Damiani
Como o cruzamento da MA, porém esse indicador mostra um sinal mais válido. O sinal de Compra e venda aparecem quando há o cruzamento das médias.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7759
