CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Instantaneous Trendline Filter - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1122
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Luis Guilherme Damiani

Como o cruzamento da MA, porém esse indicador mostra um sinal mais válido. O sinal de Compra e venda aparecem quando há o cruzamento das médias.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7759

Dimensão Fractal Dimensão Fractal

Este indicador não mostra o sentido da tendência, mas mostra se o mercado está em tendência ou volátil... mais explicações podem ser encontradas no código fonte do indicador.

Camarilla AlertwFibs Camarilla AlertwFibs

Este indicador mostra a linha de suporte e resistência com o indicador camarilha.

NRTR NRTR

Uma variação do indicador muito conhecido chamado Trailing Reverse de Nick Rypock Trailing.

Oscilador de Chaikin Oscilador de Chaikin

Oscilador de Chaikin (CHO). Baseado no livro por Eric. L. Nyman Malaya entsiklopedia treidera (Small Encyclopedia of Trader)