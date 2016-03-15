CodeBaseSecciones
Indicadores

Fractal dimension - indicador para MetaTrader 4

Autor: iliko

Este indicador no muestra la dirección de la tendencia, sino que muestra si el mercado está en tendencia o en volatilidad... podrá encontrar una explicación más detallada en la fuente de los indicadores.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7758

