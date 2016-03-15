Mira cómo descargar robots gratis
Fractal dimension - indicador para MetaTrader 4
Autor: iliko
Este indicador no muestra la dirección de la tendencia, sino que muestra si el mercado está en tendencia o en volatilidad... podrá encontrar una explicación más detallada en la fuente de los indicadores.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7758
