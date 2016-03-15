Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SlopeDirection_MTF - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1655
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un simple indicador que complementa la existente Línea de dirección de la pendiente.
Sobre la base de un indicador de multi-tiempo. Por esta razón es necesario un indicador básico. Se adjunta a continuación.
Usted puede encontrar la información sobre el sistema de aquí: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982
El sistema utiliza el método de 3 pantallas.
Hoy en día el método de 3 pantallas a menudo se sustituye por indicadores MultiTime. Lo mismo se puede hacer en este indicador.
Su configuración es muy simple.
P.S. Este indicador MTF puede ser utilizado para la formación de líneas multi-frame para cualquier indicador básico.
La configuración de su indicador básico debe ser del mismo tipo como en el indicador de la MTF. No importa el nombre de configuración.
En la configuración de indicador MTF cambiar el nombre en el nombre de su indicador básico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7751
Sistema comercial sencillo, basado en el cruce de 2MA & CCIModifyOrder
La modificación de una orden (posición) con el ratón - el segundo script de la serie de "OMG" ("gestión gráfica de órdenes").
En este indicador se utiliza el alisado exponencial triple.Indicador de Sesiones de Trading
El indicador muestra los principios y los extremos de tres sesiones de negociación: la asiática, la europea y la americana.