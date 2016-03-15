Es un simple indicador que complementa la existente Línea de dirección de la pendiente .

Sobre la base de un indicador de multi-tiempo. Por esta razón es necesario un indicador básico. Se adjunta a continuación.

Usted puede encontrar la información sobre el sistema de aquí: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

El sistema utiliza el método de 3 pantallas.

Hoy en día el método de 3 pantallas a menudo se sustituye por indicadores MultiTime. Lo mismo se puede hacer en este indicador.

Su configuración es muy simple.

P.S. Este indicador MTF puede ser utilizado para la formación de líneas multi-frame para cualquier indicador básico.

La configuración de su indicador básico debe ser del mismo tipo como en el indicador de la MTF. No importa el nombre de configuración.

En la configuración de indicador MTF cambiar el nombre en el nombre de su indicador básico.