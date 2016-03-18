Es ist ein einfacher Indikator der die slope direction line ergänz .

Er wurde auf der Basis eines Multitime-Indikators erstellt Hier kommt der Grund warum der Basis Indikator notwendig ist. Es ist unten angefügt.

Hier finden Sie die Informationen über das System: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

Das System verwendet die Methode von 3 Bildschirmen.

Heutzutage wird die drei Bildschirm Methode meistens durch multiplen Indikatoren ersetzt Das Gleiche kann mit diesem Indikator gemacht werden.

Die Einstellungen sind sehr simpel.

P.S. Dieser MTF Indikator kann für die Formation von multiframe Linien für jeden Basis Indikator verwendet werden.

Die Einstellungen von ihrem Basis Indikator müssen mit diesem Indikator übereinstimmen. Der Name der Einstellungen ist irrelevant.

In den Einstellungen zu diesem Indikator ändern Sie einfach den Namen in den Namen von ihrem Basis Indikator.