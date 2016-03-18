und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SlopeDirection_MTF - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1341
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es ist ein einfacher Indikator der die slope direction line ergänz .
Er wurde auf der Basis eines Multitime-Indikators erstellt Hier kommt der Grund warum der Basis Indikator notwendig ist. Es ist unten angefügt.
Hier finden Sie die Informationen über das System: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982
Das System verwendet die Methode von 3 Bildschirmen.
Heutzutage wird die drei Bildschirm Methode meistens durch multiplen Indikatoren ersetzt Das Gleiche kann mit diesem Indikator gemacht werden.
Die Einstellungen sind sehr simpel.
P.S. Dieser MTF Indikator kann für die Formation von multiframe Linien für jeden Basis Indikator verwendet werden.
Die Einstellungen von ihrem Basis Indikator müssen mit diesem Indikator übereinstimmen. Der Name der Einstellungen ist irrelevant.
In den Einstellungen zu diesem Indikator ändern Sie einfach den Namen in den Namen von ihrem Basis Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7751
Beispiel für ein Tradingsystem für die Überschneidung von 2MA & CCIModifyOrder
Die Modifizierung einer Order (Position) mit der Maus - 2. Skript aus der Serie "GMO" ("Graphical Management of Orders").
Eine dreifache exponentielle Glättung wird in diesem Indikator verwendet.Indikator of Trading Sessions
Dieser Indikator zeigt die Market-Open- und Market-Closing-Times von drei verschiedenen Märkten: Asien, Europa und Amerika.