É um indicador simples que complementa o já existente Slope Direction Line .

Ele é com base em um indicador de multi-frame. É por isso um indicador base é necessário. Ele está anexado abaixo

Você pode encontrar as informações sobre o sistema aqui: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

O sistema usa o método de 3 telas.

Hoje em dia o método 3-screen é muitas vezes substituído por indicadores Multi-frame. O mesmo pode ser feito neste indicador.

Suas configurações são muito simples.

Obs. Este indicador MTF pode ser utilizado para a formação de linhas de multi-frame para qualquer indicador de base.

As configurações do seu indicador de base devem ser do mesmo tipo que o indicador MTF. O nome das configurações não importa.

Nas definições do indicador MTF, mude o nome para o nome do seu indicador básico.