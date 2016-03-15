CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TEMA - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2128
Ranking:
(6)
Publicado:
Actualizado:
TEMA.mq4 (2.5 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Para describir el principio de funcionamiento, doy a continuación una cita del libro de S. Bulashev Statistika dlya tradera (estadística para el Tráder):







El indicador DEMA puede encontrarse ya en Code Base - DEMA_RLH .








Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7752

SlopeDirection_MTF SlopeDirection_MTF

Para aquellos que prefieren "trading pendiente" u otras variantes que implica el uso de 3 pantallas. Para evitar numerosas pantallas, configurar SlopeDirection MTF en el mayor timeframe que se desee.

MA2CCI MA2CCI

Sistema comercial sencillo, basado en el cruce de 2MA & CCI

Indicador de Sesiones de Trading Indicador de Sesiones de Trading

El indicador muestra los principios y los extremos de tres sesiones de negociación: la asiática, la europea y la americana.

Generador de barras de Equivolume Generador de barras de Equivolume

Otra versión.