代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SlopeDirection_MTF - MetaTrader 4脚本

asystem2000 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
7260
等级:
(18)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

它是一个简单的指标，附加了存在的Slope Direction Line.
它是以一个多元时间指标为基础的。这就是需要基本指标的原因。附加如下。

在这里你可以找到系统的相关信息: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

系统使用3个屏幕的方法。

今天3屏幕经常使用于对应的 MultiTime 指标。 在这个指标中同样可以做到。

它的设定非常简单。

P.S.  对于任何基本指标此MTF指标可以使用为多元时间周期线的信息。
在 MTF指标中你的基本指标设定必须与类型其相一致。不包含设定名称。
在MTF指标的设定中可以改变你的基本指标名称。

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7751

AudioPrice AudioPrice

最后报价的音频输出

CandleStop CandleStop

指标CandleStop.

WcciChart WcciChart

指标 WcciChart.

Ind-SKB-1 Ind-SKB-1

指标Ind-SKB-1.