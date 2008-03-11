它是一个简单的指标，附加了存在的 Slope Direction Line .

它是以一个多元时间指标为基础的。这就是需要基本指标的原因。附加如下。

在这里你可以找到系统的相关信息: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

系统使用3个屏幕的方法。

今天3屏幕经常使用于对应的 MultiTime 指标。 在这个指标中同样可以做到。

它的设定非常简单。

P.S. 对于任何基本指标此MTF指标可以使用为多元时间周期线的信息。

在 MTF指标中你的基本指标设定必须与类型其相一致。不包含设定名称。

在MTF指标的设定中可以改变你的基本指标名称。