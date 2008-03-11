请观看如何免费下载自动交易
SlopeDirection_MTF - MetaTrader 4脚本
- 7260
-
它是一个简单的指标，附加了存在的Slope Direction Line.
它是以一个多元时间指标为基础的。这就是需要基本指标的原因。附加如下。
在这里你可以找到系统的相关信息: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982
系统使用3个屏幕的方法。
今天3屏幕经常使用于对应的 MultiTime 指标。 在这个指标中同样可以做到。
它的设定非常简单。
P.S. 对于任何基本指标此MTF指标可以使用为多元时间周期线的信息。
在 MTF指标中你的基本指标设定必须与类型其相一致。不包含设定名称。
在MTF指标的设定中可以改变你的基本指标名称。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7751
