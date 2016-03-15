Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador de Sesiones de Trading - indicador para MetaTrader 4
El indicador muestra los principios y los extremos de tres sesiones de negociación: la asiática, la europea y la americana. Las sesiones se rpresentan con rectángulos de fondo. La longitud del rectángulo corresponde a la duración de una sesión bursátil, y su altura al diapasón comercial.
