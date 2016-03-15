CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador de Sesiones de Trading - indicador para MetaTrader 4

Igor Kim | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
10272
Ranking:
(68)
Publicado:
i-Sessions.mq4 (5.6 KB) ver
i_sessions.gif (11.49 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra los principios y los extremos de tres sesiones de negociación: la asiática, la europea y la americana. Las sesiones se rpresentan con rectángulos de fondo. La longitud del rectángulo corresponde a la duración de una sesión bursátil, y su altura al diapasón comercial.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7753

TEMA TEMA

En este indicador se utiliza el alisado exponencial triple.

SlopeDirection_MTF SlopeDirection_MTF

Para aquellos que prefieren "trading pendiente" u otras variantes que implica el uso de 3 pantallas. Para evitar numerosas pantallas, configurar SlopeDirection MTF en el mayor timeframe que se desee.

Generador de barras de Equivolume Generador de barras de Equivolume

Otra versión.

Volatilidad Media Volatilidad Media

El script realiza el cálculo de la volatilidad promedio del símbolo en el intervalo especificado.