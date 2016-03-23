コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SlopeDirection_MTF - MetaTrader 4のためのインディケータ

asystem2000 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
3462
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

また、Slope Direction Lineに対する追加的なインジケータで、とっても簡単です。
複数時間軸のインジケータはこれにに基づいています。それでは、標準インジケータが必要です。下に添付されています。

システムについて、詳細はこちらをご覧ください。: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

このシステムは、3画面チャートをベースにしています。

現在、3画面のお代わりには複数時間軸のインジケータがよく使用されています。

設定はとっても簡単です。

P.S. 必要ならば、あらゆる標準インジケータの複数時間軸チャートのラインを生成するためにこのインジケータを使用できます。

一番大事なのは、設定を同期することです。設定名は意味をなしません。

SlopeDirection_MTF インジケータの設定で名前をお使いの標準インジケータの名前に変えてください。 

 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7751

MA2CCI MA2CCI

2MAとCCIの交差をベースにした簡単な売買システム

ModifyOrder ModifyOrder

マウスカーソルでの注文/ポジションの修正。「注文のグラフィカルな管理」シリーズの第2スクリプト。

TEMA TEMA

三重指数平滑化移動平均をベースにしています。

取引セッションを示すインディケータ 取引セッションを示すインディケータ

アジアセッション、ヨーロッパセッション及び米国セッションの3つの取引セッションの始まりと終りを表示します。