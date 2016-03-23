無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SlopeDirection_MTF - MetaTrader 4のためのインディケータ
また、Slope Direction Lineに対する追加的なインジケータで、とっても簡単です。
複数時間軸のインジケータはこれにに基づいています。それでは、標準インジケータが必要です。下に添付されています。
システムについて、詳細はこちらをご覧ください。: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982
このシステムは、3画面チャートをベースにしています。
現在、3画面のお代わりには複数時間軸のインジケータがよく使用されています。
設定はとっても簡単です。
P.S. 必要ならば、あらゆる標準インジケータの複数時間軸チャートのラインを生成するためにこのインジケータを使用できます。
一番大事なのは、設定を同期することです。設定名は意味をなしません。
SlopeDirection_MTF インジケータの設定で名前をお使いの標準インジケータの名前に変えてください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7751
