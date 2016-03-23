また、 Slope Direction Line に対する追加的なインジケータで、とっても簡単です。

複数時間軸のインジケータはこれにに基づいています。それでは、標準インジケータが必要です。下に添付されています。

システムについて、詳細はこちらをご覧ください。: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15982#post15982

このシステムは、3画面チャートをベースにしています。

現在、3画面のお代わりには複数時間軸のインジケータがよく使用されています。

設定はとっても簡単です。

P.S. 必要ならば、あらゆる標準インジケータの複数時間軸チャートのラインを生成するためにこのインジケータを使用できます。

一番大事なのは、設定を同期することです。設定名は意味をなしません。

SlopeDirection_MTF インジケータの設定で名前をお使いの標準インジケータの名前に変えてください。