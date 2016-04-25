Características especiais:

1. Busca por rompimentos de ZZ - somente na disponibilidade de uma máxima ou mínima da curva de aproximação (Snake), outros extremos devem ser ignorados como irrelevante.

2. ZZ é calculado sobre um período de tempo maior (o arquivo chamado SZZ_without_ZZ.mq4 é responsável por isso) e construído sobre um menor (arquivo SZZReader.mq4). Isto, junto com Par.1, nos permite diminuir a quantidade de "redesenhos", bem como evitar a inclusão de rompimentos "redundantes" e, em parte, o nível de stop artificial tocando os extremos, em ZZ. Além disso, o uso de ZZ em um período menor nos permitirá calcular as proporções entre as projeções horizontais das seções com maior precisamente.

3. A seção de formação dos ZZ não reverte a partir dos níveis alcançados, tal como o preço faz, mas fixa-os a fim de não "distorcer" as proporções de desenvolvimento da forma (em um caso de reversão, um novo rompimento de ZZ irá ser formado no nível mais recente alcançado, este desenvolvimento "alternativo" é fixo com um "elástico").





Tudo isto permite, por um lado, controlar o desenvolvimento do padrão:

e, por outro lado, quando se fixa uma possível nova ruptura de ZZ, para estimar a possibilidade de finalização do desenvolvimento de um padrão comparando-a com as formas de reversão:

Para trabalhar com o programa, salve os dois arquivos, SZZ_without_ZZ.mq4 e SZZReader.mq4 na pasta dos indicadores, abra-os no MetaEditor e compile. Os programas foram desenvolvidos para o Tester, mas eles também podem ser executados no modo tempo real (eu espero).

Para começar a usá-los, carregue o SZZReader na janela atual. O Parâmetro SeniorTF irá definir o período de tempo para o cálculo ZZ. Deve haver cotações disponíveis a partir de um prazo maior para construir o ZZ no período selecionado.

Por exemplo, se nós estamos calculando ZZ em Н1 e desenhá-lo em М5, nós devemos iniciar o SZZReader na janela М5, tendo especificado extern int SeniorTF=60;

Nota: Os indicadores em anexo são os básicos, eles só desenham o ZZ e um "elástico". Nem os modelos de formas de reversão, nem a função de busca de padrões, nem a construção e cálculo das relações adicionais entre os rompimentos de ZZ estão disponíveis nestes indicadores.



