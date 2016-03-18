Besondere Merkmale:

1. Suche nach ZZ Unterbrechnungen - nur bei der Verfügbarkeit eines Maximums oder Minimums der approximierenden Kurve (Snake), Andere extreme sollten nicht beachtet werden.

2. Wird von einem höheren timeframe berechnet(Die Datei SZZ_without_ZZ.mq4 Ist hierfür verantwortlich) und auf einem niedrigeren erzeugt (file SZZReader.mq4). Dieses, zusammen mit Par.1, erlaubt es uns die Anzahl der Neuzeichnungen, Sowie die Verhinderung von redundanten Unterbrechungen und, teilweisen künstlichen stop-level berührende Extreme, in der ZZ zu erzeugen. Zudem ermöglicht uns der Gebrauch von ZZ auf einem kleineren Timeframe, die Proportionen zwischen horizontalen Projektionen und Sectionen genauer zu berechnen.

3. Die Formende Sektion der ZZ kehrt von dem erreichten Level nicht in der Art zurück wie es der Kurs tut, aber fixiert sie um die Proportionen der Form nicht zu verfälschen (Im Falle einer Wende, wird auf der Basis des letzten erreichten Levels eine neue ZZ Unterbrechung geformt. Diese Entwicklungs-"alternative" wird mit einem Gummiband fixiert).





Auf der einen Hand erlaubt uns all das, die Entwicklung zu verfolgen:

Und auf der anderen Hand, wenn man eine neue mögliche ZZ Unterbrechung fixiert hat, die weitere mögliche Entwicklung zu vervollständigen, indem man sie mit anderen Wende-Formen vergleicht:

Um mit diesem Programm arbeiten zu können, speichern Sie bitte beide Dateien, SZZ_without_ZZ.mq4 und SZZReader.mq4 In den Ordner für Indikatoren. Anschließend öffnen Sie diese mit dem MetaEditor und kompilieren Sie diese. Die Programme wurden für den Strategietester entwickelt, aber ich denke sie arbeiten auch im realen Modus (Hoffe ich).

Um zu starten laden Sie SZZReader in das aktuelle Fenster. Parameter SeniorTF setzt die TimeFrame für die ZZ Kalkulation. In der hören Timeframe müssen ausreichend Daten vorhanden sein, um die ZZ auf der selektierten Timeframe erstellen zu können.

Beispiel: Falls wir die ZZ mit H1 berechnen wollen und auf M5 zeichnen wollen, sollten wir den SZZReader im М5 Fenster starten, mit der Angabe extern int SeniorTF=60;

Hinweis: Die angefügten Indikatoren sind Basis Indikatoren, Sie zeichnen nur die ZZ selber und ein "Gummiband". Es sind weder die Vorlagen für Wende-Formen, noch sind Funktionen für das Suchen von Mustern, oder die Erstellung von Kalkulationen für weitere Relationen zwischen ZZ Unterbrechungen vorhanden.



