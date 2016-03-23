特徴:

1. ジグザグのピークの検索：近似曲線 (Snake)は最高点と最低点がある場合のみ行われるし、他の極値が考慮されません。

2. ジグザグは長い時間軸で計算され、短い時間軸で構成されます。これは、さっき述べたことと共に、再描画を減らす、または要らない不要なジグザグのピークを避けさせます。また、短い時間軸で構成のおかげで、ジグザグの線分の水平投影間の比率をより正確に計算できます。

3. 生成中のジグザグの線分では、初期の水準に価格が下げられません。図形の不均衡を避けるために、現在の価格レベルが固定されます（これはラバーバンドで固定されるし、反転の場合、新しいジグザグのピークは末期の水準で構成される）。





これにより、パターンを検出することができます。

その他、現在の価格レベルで生成中のピークを固定することで、前の線分と比べながら新しい線分の生成の可能性を評価させます。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータSZZ_without_ZZ.mq4とSZZReader.mq4のコンパイルされたファイルが存在している必要があります。このプログラムはストラテジーテスターの為に開発されましたが、リアルタイムでも動作できると思います…

起動するために、現在のウィンドウにSZZReaderをロードします。SeniorTF 引数にはジグザグが計算される時間軸を指定します。ジグザグを構成するために、長期時間軸の引用符が必要です。

例えば、 ジグザグを1時間足で計算し、5分足で構成する場合、5分足のウィンドウにSZZReaderをロードし起動します。設定：extern int SeniorTF=60;

注意: 添付されたファイルのインディケータは、標準インディケータで、ジグザグを構成し、ラバーバンドを作成するだけです。反転の図形のサンプル、パターンの検索関数、またはジグザグのピークの追加的な関係の求め方は含められません。



