Особенности:

1. Поиск узлов ZZ - только при наличии максимума или минимума у аппроксимирующей кривой (Snake), остальные экстремумы пропускаются как несущественные.

2. ZZ рассчитывается на старшем таймфрейме (за это отвечает файл SZZ_without_ZZ.mq4), а строится на младшем (файл SZZReader.mq4). Это вместе с п.1 позволяет уменьшить количество «перерисовок», а так же избежать включения в состав ZZ “лишних” узлов, и, частично, искусственных экстремумов пробоя стопов. Кроме того, перенос ZZ на младший таймфрейм позволяет более точно рассчитать пропорции между горизонтальными проекциями секций.

3. Формирующаяся секция ZZ не откатывается от достигнутых уровней вслед за ценой, а фиксирует их, чтоб не “портить” пропорции развития фигур (в случае разворота новый узел ZZ будет образован на последнем из достигнутых уровней, этот «альтернативный» вариант развития фиксируется «резиновой нитью»).





Все это позволяет, с одной стороны, отслеживать развитие паттернов

и, с другой стороны - при фиксации вероятного нового узла ZZ, оценивать возможность завершения фигуры, сравнивая с шаблонами разворотных фигур

Для работы сохранить оба файла - SZZ_without_ZZ.mq4 и SZZReader.mq4 – в папке индикаторов, вызвать их в редактор и откомпилировать. Программы написаны под тестер, но могут работать и в режиме реального времени (надеюсь).

Для работы в активное окно загружается SZZReader. Параметр SeniorTF задает таймфрейм расчета ZZ. Для построения ZZ необходимо наличие котировок старшего таймфрейма.

Например, если ZZ будем рассчитывать на Н1, а рисовать его на М5 – надо запустить SZZReader в окне М5, указав extern int SeniorTF=60;

Примечание: прилагаемые индикаторы – базовые, рисуют только сам ZZ и «резиновую нить». Шаблоны разворотных фигур и функция поиска паттернов в индикаторах отсутствуют, как и построение и расчет дополнительных связей между узлами ZZ.



