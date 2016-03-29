特殊功能:

1. 搜索 ZZ 突破 - 只在近似曲线 (蛇形) 具有最大或最小时, 其它极值当作不相干而被跳过。

2. ZZ 基于更大时间帧计算 (文件名为 SZZ_without_ZZ.mq4 负责于此) 并构筑在较小的时间帧内 (文件 SZZReader.mq4)。如此, 利用 par.1, 可令我们降低 "重绘" 的数量, 避免包括 "冗余的" 突破, 和部分虚假停止级别触发 ZZ 极值。此外, 在较小的时间帧里使用 ZZ 将令我们更精确地计算线段水平投影之间的比例。

3. ZZ 形成的线段不会自抵达的级别回撤, 但价格可以, 但是修复它们不是为了 "扭曲" 形状进展的比例 (在翻转情况下, 新的 ZZ 突破将在最后抵达的级别形成, 此进展 "替代" 由 "橡皮筋" 修复)。





所有这些可令我们第一手跟踪形态进展:

并且, 在其它方面, 当修复一个可能的新 ZZ 突破, 将它与翻转形状比较来评估形态进展完成的可能性:

若要利用此程序工作, 保存两个文件, SZZ_without_ZZ.mq4 和 SZZReader.mq4 到指标文件夹, 在 MetaEditor 里打开并编译。已开发的程序用于测试器, 但它们也能工作于实时模式 (我希望)。

若要开始使用它们, 在当前窗口加载 SZZReader。参数 SeniorTF 将设置 ZZ 计算的时间帧。更大时间帧的报价必须可用于在选择的时间帧构筑 ZZ。

例如, 如果我们将要计算 H1 的 ZZ 并在 М5 上绘制它, 我们应在 M5 窗口启动 SZZReader, 并指定 extern int SeniorTF=60;

注: 加载指标只是一个基础, 它们只绘制 ZZ 自身和一根 "橡皮筋"。在这些指标里, 既无翻转形状模板, 也无形态搜索功能, 更无构筑和计算 ZZ 突破之间附加关系。



