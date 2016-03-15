La amplitud de las estadísticas de movimiento de precio en un archivo de texto. Forma rápida y cómoda.

El asesor experto crea gráficas de equivolumen con el historial de ticks.

El indicador muestra el tiempo entre el envío de una cotización por el bróker y la recepción por parte nuestra.

TS casi clásico basado en la intersección de dos MA.