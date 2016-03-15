CodeBaseSecciones
Reloj - indicador para MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii
Visualizaciones:
6666
Ranking:
(15)
Publicado:
ServerTime.mq4 (1.14 KB) ver
El objeto en el que se muestra la hora puede ser desplazado a cualquier punto del gráfico. La única variable externa es TextColor, que especifica el color del texto.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7738

