クロック - MetaTrader 4のためのインディケータ
時刻が表示される位置を指定できます。
外部変数が一つしかありません。： TextColor、文字色を指定します。
クロック
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7738
