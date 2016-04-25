Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Clock - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1579
- Avaliação:
-
- Publicado:
O objeto, em que o tempo é exibido, pode ser deslocado em qualquer ponto do gráfico. A única variável externa é a TextColor, que especifica a cor do texto.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7738
