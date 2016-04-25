CodeBaseSeções
Indicadores

Clock - indicador para MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1579
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O objeto, em que o tempo é exibido, pode ser deslocado em qualquer ponto do gráfico. A única variável externa é a TextColor, que especifica a cor do texto.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7738

